Pallanuoto: domani ultimo turno della regular season per la Rari Imperia femminile in A2

Domenica prossima, con fischio d’inizio alle 16, la Rari Nantes Imperia affronterà Rapallo Pallanuoto per la nona giornata di Serie A2 femminile girone Nord-Ovest, che coincide con l’ultimo turno delle giallorosse nella stagione regolare.

Per la sfida, sarà ancora in acqua Merci Stieber che vuol dare continuità alle sue prestazioni; così in panchina siederà nuovamente il decano giallorosso Enrico Gerbò. Tornerà a disposizione anche l’attaccante Lise Accordino. Ecco le convocate: cap. Sarah Sowe (portiere), Martina Giai (portiere), Angelica Amoretti, Elisa Martini, Sara Amoretti, Merci Stieber, Sofien Mirabella, Anna Amoretti, Carla Comba, Giorgia Ferraris, Lise Accordino, Alessia Iazzetta, Elisabetta Sattin.

Il match verrà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook ‘Rari Nantes Imperia – Pagina Sportiva’.