Taggia: dopo 15 mesi di 'on line' torna in presenza il Consiglio comunale, l'ultima volta era settembre

Dopo quello di Imperia e Sanremo, anche il Consiglio comunale di Taggia torna in presenza. Lo farà giovedì 3 giugno, a praticamente 15 mesi dall’ultima riunione che ormai risale a settembre scorso.

Anche questo, per Taggia come per tutta la provincia, è un segno di ripresa anche se, ovviamente, in conformità alle normative sarà senza la partecipazione del pubblico e, ovviamente, trasmesso sui canali web del comune tabiese.

La seduta è indetta per le 18.30 in sessione straordinaria di prima convocazione. All’ordine del giorno, dopo le comunicazioni del Sindaco, è prevista la discussione del regolamento per la gestione, alienazione del patrimonio immobiliare e l’affidamento impianti sportivi comunali. Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda un progetto relativo alla realizzazione di un deposito connesso a un fabbricato destinato a frantoio.

Quella di giovedì 3 giugno sarà la ripresa del parlamentino tabiese, anche se ovviamente il lavoro dell’Amministrazione e dei Consiglieri non si è mai fermato.