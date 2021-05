Materie prime di eccellenza e antiche ricette nei prodotti del Pastificio Fratelli Porro del Colle di Nava

Proseguiamo il nostro viaggio con la Cna di Imperia per raccontare il territorio, la gastronomia, ma anche la storia, l'ambiente e il turismo. Un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi scopriamo un laboratorio, che è un punto di riferimento importante per gli amanti dei sapori della tradizione. Siamo a Colle di Nava al confine con il Piemonte e parliamo del Pastificio Fratelli Porro, con annessa un punto vendita, che offre prelibatezze ai turisti che attraversano il colle in direzione del mare o dei monti. Cura del dettaglio, ricerca di materie prime selezionate, rispetto dell’ambiente sono gli elementi alla base del successo di questo laboratorio artigianale, situato ai piedi delle Alpi e che possiamo considerare come un autentico “pastificio di montagna”.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

Una attività di tradizione familiare, iniziata quasi per caso, preparando dei ravioli per la festa del paese, ma che grazie all’amore per il territorio ed alla passione ha sviluppato nel tempo nuove linee di produzione, diventando una importante azienda che occupa diversi lavoratori e che rappresenta uno sbocco economicamente importante per le attività agricole della zona.

Le paste fresche e ripiene, ma anche le torte, le izze e focacce sono sempre state preparate senza utilizzare conservanti, coloranti, aromi artificiali o preparati di tipo industriale. Si usano solo materie prime a km zero e di alta qualità e quando questo non è possibile si ricorre a prodotti sempre ed esclusivamente di origine italiana, mostrando così una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale ed al territorio e alle sue tradizioni.

Proprio per l’attenzione al territorio ai Fratelli Porro è stata attribuito 2019 il riconoscimento di Custodi del Territorio, da parte dell’associazione Ristoranti della Tavolozza.

Il segreto dei sapori semplici e genuini sta nelle verdure fresche, nelle patate, nelle uova di galline allevate a terra, nelle carni nostrane e nell’olio extra vergine di oliva. Le moderne tecniche di preparazione rispettose dell’igiene e della sicurezza, consentono una produzione molto varia, sempre fresca e che si può trovare sia in molti punti vendita della grande distribuzione, sia nei negozi di alimentari e nelle piccole botteghe sia liguri che piemontesi. E da qualche mese alla linea naturale si è aggiunta quella biologica, per ora limitata ad alcuni prodotti, ma che è destinata a crescere per venire incontro alle esigenze dei consumatori, che sono sempre più attenti ai temi ambientali e della salute.

I prodotti si possono trovare sia confezionati sotto vuoto nella versione fresca e anche surgelati, in confezioni adatte sia alle famiglie che al settore della ristorazione.

Prodotti, realizzati con antiche e semplici ricette, ma in grado di regalare emozioni e riportare alla memoria i sapori di un tempo.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriamo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

L’azienda si trova a Colle di Nava in via Nazionale, 48. Il punto vendita è aperto tutti i giorni, anche i festivi dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30. Chiusura settimanale: martedì. Telefono: 0183.325052

mail: info@fratelliporro.it dispone di una pagina facebook e un aggiornato sito internet

La quindicesima puntata del viaggio con Cna alla scoperta delie eccellenze del Ponente ligure è disponibile a questo link.