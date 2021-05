Il Prof. Bassetti annuncia due 'no vax' ricoverati in gravi condizioni: le domande di una nostra lettrice

La nostra lettrice Teresa Barazzetti ci ha scritto per rivolgere il suo pensiero al Prof. Bassett, che oggi ha parlato dei due pazienti non vaccinati ricoverati in gravi condizioni all'Ospedale San Martino di Genova:

“Capisco il Suo punto di vista ma, poiché da altri medici viene affermato che, se ai primi sintomi si provvede a curare il contagiato a domicilio con farmaci appropriati, si evita l'aggravarsi della malattia e di conseguenza l'Ospedalizzazione, mi chiedo se questi due pazienti non appartengano alla categoria di coloro che hanno avuto la sfortuna di incappare o di avere un medico di base che ha applicato la formula ‘tachipirina e vigile attesa’ che tante persone ha portato alle conseguenze che Lei descrive per i due ricoverati in gravi condizioni. Qualche giorno fa è deceduto all'età di 82 anni Nuccio Chierico di Bajardo, molto conosciuto a Sanremo: morto di Covid-19, risultato positivo 12 giorni dopo il vaccino. Questo luttuoso evento mi suscita qualche perplessità e vorrei tanto che Lei, con la Sua usuale cortesia, mi fornisse una spiegazione o formulasse una ipotesi sulle cause che hanno portato Nuccio al decesso. Gliene sarei molto grata”.