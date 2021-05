Caos autostrade, su input della Lega la Regione esprime una ferma condanna al Mit e ai concessionari

“Intollerabili ritardi, omissioni, mancati interventi sulla rete autostradale e forti disagi per gli utenti. Cantieri infiniti e disastro autostrade in Liguria con un aumento esponenziale degli incidenti, anche mortali. Fino all’improvviso stop ai mezzi pesanti sul viadotto Valle Ragone tra Lavagna e Sestri Levante. Una situazione intollerabile per i liguri e per l’intera economia del Paese". Lo dichiarano i consiglieri regionali della Lega Stefano Mai (capogruppo), Sandro Garibaldi (vice capogruppo) e Alessio Piana (presidente commissione regionale Attività produttive).

"La Lega oggi ha depositato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale, proseguono, a esprimere una ferma condanna nei confronti dei concessionari autostradali e del ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Enrico Giovannini. Un atto affinché Regione Liguria si attivi direttamente col Mims per far sì che vengano subito predisposte concrete e adeguate soluzioni al fine di garantire funzionalità e sicurezza per il transito di persone e merci nei tratti autostradali liguri. Inoltre, concludono, stamane la commissione regionale competente ha trattato nuovamente la problematica ed è stata ribadita la richiesta della Lega di audire i gestori delle autostrade”.