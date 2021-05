Ospedaletti: venerdì 21 maggio alle 18.00 l’inaugurazione in modalità online del ‘Piccolo Festival’. Protagonista Paola Forneris con il libro ‘La conchiglia dell’Isola delle Correnti’

Organizzato dall’Ufficio Cultura del Comune di Ospedaletti, il festival del libro per ragazzi si svolgerà in modalità online sulla pagina Facebook intitolata ‘Il Piccolo Festival’, dove si troveranno tutte le notizie dell’evento ed il programma dettagliato.

Il tema di questa edizione è il mare e oltre alle presentazioni di libri su questo tema è previsto anche il concorso ‘Un mare di parole’ riservato agli alunni della scuola primaria e secondaria. La premiazione si terrà domenica 23 maggio alle ore 18. La regia dell’evento è curata dall’Ufficio Cultura presso i locali della Biblioteca Civica ‘Gabriele D’Annunzio’ di Ospedaletti.

Venerdì 21 maggio alle ore 18.00 è prevista l’inaugurazione della parte pubblica del Festival con l’intervento dell’assessore alla Cultura, Giacomo De Vai e la responsabile della biblioteca Vanessa Donzelli.

A seguire, l'autrice Paola Forneris, intervistata dal giornalista Claudio Porchia, presenterà il libro "La conchiglia dell’Isola delle Correnti" con le illustrazioni di Marisa Fogliarini (Edizioni Zem).

È una fiaba moderna, che ha per tema l’amicizia. Il libro vuole essere un messaggio semplice proposto attraverso la narrazione di una storia che ha per protagoniste due conchiglie e il loro viaggio in vari ambienti marini, dove incontrano le creature che li abitano: balene, squali, foche, pesci luna e gamberi, e fanno la conoscenza di specie diverse con le quali diventano amiche.