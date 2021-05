Joe T Vannelli suonerà dal Castello di Taggia: il Dj sceglie il centro storico per il suo 'Live on tour'

Metti una sera il famoso dj Joe T Vannelli e uno scenario suggestivo come il Castello di Taggia. Sembra impossibile, non è vero? Eppure è proprio quello che succederà il 27 maggio.



Un esempio di quanto fatto a Perugia

La giunta del sindaco Mario Conio ha approvato la concessione dello spazio sovrastante il centro storico tabiese. Una pratica presentata e seguita dall'assessore al turismo, Barbara Dumarte, per un evento che sarà a costo zero per il Comune. Così per una sera, il Castello tornerà a rivivere per ospitare un dj set, con Joe T Vannelli. Stiamo parlando di una colonna della cultura club e uno dei massimi esponenti della musica house ed elettronica. Originario di Taranto ha suonato nei più importanti locali italiani, europei e americani. Una colonna portante di questo mondo musicale.

Quale sia l'evento e come sarà gestito dall'artista non è ancora dato saperlo ma tutto lascia immaginare che Taggia sarà tappa del suo 'Live on tour'. Con l'emergenza pandemica, la chiusura delle discoteche e lo stop agli eventi, Joe T Vannelli ha iniziato a proporre un format che fosse il connubio tra il suo mondo e la valorizzazione dei comuni e borghi che l'hanno ospitato.

Così sono nati dei dj set per far tornare a sentire la musica e al contempo promuovere i luoghi più rappresentativi d'Italia. Il tutto trasmesso sui canali social di Joe T Vannelli, creando un vero e proprio fenomeno, da migliaia di visualizzazioni. Performance che hanno portato il dj a suonare in contesti unici, patrimonio dell'Unesco, mixando una selezione musicale con immagini di rocche, castelli e più in generale del territorio circostante. Un'idea da 13milioni di visualizzazioni organiche su Facebook e oltre 2milioni su YouTube.

Taggia sarà protagonista di questo show. Ovviamente il Castello non potrà diventare una discoteca e stando alle normative nazionali, non ci sarà pubblico. Nonostante questi aspetti organizzativi, la musica chiaramente non mancherà e risuonerà dal punto panoramico che guarda dalla Valle Argentina fino al mare.