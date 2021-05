CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 20 maggio 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MAI RARAMENTE, A VOLTE SEMPRE – ore 16.30 - 19.00 (dopo la proiezione delle ore 19 dibattito sul film a cura dell’Associazione ‘Oltre il Cristallo’) – di Eliza Hittman - con Sidney Flanigan, Talia Ryder, Ryan Eggold, Théodore Pellerin, Sharon Van Etten - Drammatico - "Autumn ha 17 anni. È cresciuta nella Pennsylvania rurale, dove la vita è tranquilla. Ora, di fronte a una gravidanza non intenzionale, è certa di non poter fare affidamento sulla sua famiglia. Tuttavia, sua cugina Skylar, con la quale condivide l'onere di dover sopportare un supervisore squallido nel loro noioso lavoro part-time, è solo la compagna di cui ha bisogno per ‘sistemare’ la sua situazione. Insieme partirono attraverso i confini statali per New York…”

