Problemi idrici su Diano Marina: Novaro contro Chiappori, "Le rotture erano di competenza locale, ci voleva maggiore attenzione"

"Ricordiamo al Sindaco di Diano Marina che le recenti rotture delle tubazioni si sono riferite a condotte idriche situate nell'ambito del territorio comunale (in via Saponiera ed in viale Torino) per cui di competenza locale"

E' quanto affermato da Elio Novaro, ex vicesindaco di Diano Marina, in merito a quanto sostenuto dal sindaco della città degli aranci, Giacomo Chiappori in occasione dell'incontro con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, tenutosi presso la Camera di Commercio di Imperia. "Chiappori ha, per l'ennesima volta, posto giustamente l'attenzione sullo stato drammatico in cui versa l'attuale acquedotto del Roja che rifornisce il ponente ligure, Il primo cittadiino dianese ha esordito affermando che: "senz'acqua di turismo non se ne fa!". - afferma Novaro - Parole sacrosante in considerazione sia delle ultime interruzioni idriche sia della stagione turistica ormai alle porte".

"Però se nel corso delle due amministrazioni Chiappori si fosse posta maggior attenzione alle condotte cittadine monitorando ed intercettando ad esempio le più vetuste e provvedendo alla loro sostituzione senza pensare sia alla realizzazione che alla progettazione di Palacongressi o altre opere irrealizzabili, avremmo subito certamente meno interruzioni idriche. - denuncia Novaro - Comunque ciò non toglie la impellente necessità che il ponente ligure, dopo 11 anni di battaglie combattute per risolvere definitivamente il problema idrico, sia finalmente dotato di un acquedotto all'altezza del ruolo che turisticamente ricopre a livello nazionale".