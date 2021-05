Tutto pronto a Colle San Bartolomeo per la prima tappa dell'Italiano Enduro Estremo 2021

Fervono i preparativi per la prima tappa del neonato Campionato Italiano di Enduro Estremo 2021 F.M.I. che farà il suo esordio nell'entroterra della Liguria il weekend del 22/23 maggio prossimo.

Colle San Bartolomeo a pochi chilometri da Imperia e più precisamente presso il crossodromo "La Colla", sarà la location scelta dal Motoclub Sanremo del presidente Danilo Benza e i suoi uomini, che hanno realizzato i tre distinti percorsi a caratterizzare la prima prova del campionato nazionale; "Riviera dei Fiori Extreme Sanremo".

Il percorso della categoria "Bronze SKinClaim, riservato ai piloti meno esperti, presenta difficoltà sostanzialmente facili, dove i piloti potranno misurarsi con le asperità del tracciato di gara e sarà sviluppato su una distanza di 6500 metri circa che verranno percorsi per un'ora e mezza, lo stesso prevede alcuni passaggi tecnici e spettacolari nel circuito della pista di motocross.

Sul tracciato della "Silver Costa Special Parts" aumentano le difficoltà sui 6500 metri di sviluppo. Particolari passaggi cominceranno ad ostacolare il transito dei concorrenti che dovranno mantenere alta la concentrazione ad ogni giro mentre affronteranno tratti difficili. La durata di questa sessione sarà di 2 ore. Questi alcuni dei temili nomi che caratterizzeranno questa prova: "La ripida", "Il crepaccio", I fanghi di Abano" e la "Romaniac soft" settori che di sicuro creeranno selezione tra i concorrenti.

La classe regina del Campionato è sicuramente la "Gold Galfer Brakes" che vedrà l'assegnazione del Titolo Nazionale di specialità al termine della stagione.

Nella sessione più importante, i piloti, di cui alcuni con invidiabili palmares, veri esperti della specialità, dovranno affrontare per 2 ore alcuni passaggi spettacolari quanto impegnativi per veri polsi di ferro, come i temibili: "il crepaccio hard", "la pineta", "la gola", "la ripida", "la fossa delle Marianne", il settore delle "radici" e la "Romaniac hard" dove l'abilità nella conduzione dei mezzi verrà sollecitata oltremisura.

Oltre ai nostri più forti piloti azzurri: Michele Bosi, Sonny Goggia, Alessandro Azzalini, Jordi Gardiol, in questa prima prova del Campionato, faranno la loro presenza anche alcuni piloti internazionali tra i più forti al mondo dell'enduro estremo tra cui: lo spagnolo Mario Roman del Team Sherco Factory, l'austriaco Michael Walkner del Team GasGas Factory, il sudafricano Travis Teasdale e il tedesco Kevin Gallas, entrambi del Team TTR Officine Rigamonti e ancora un altro sudafricano Matthew Green del Team Rigo Moto.

L'ordine di schieramento dei piloti il partenza, verrà determinato dai tempi ottenuti su un giro di pista soft diverso per ogni categoria, che si svolgerà al mattino, poco prima dell'inizio delle operazioni di gara.

Dopo lo start, gli stessi, dovranno percorrere il maggior numero di giri nel tempo previsto per ogni sessione.

Vedremo chi la spunterà...

Gli altri appuntamenti del Campionato in calendario saranno questi:

2° prova - 20 giugno "Abruzzo Enduro Xtreme" Bussi sul Tirino (PE) Abruzzo

3° prova - 17/18 luglio "Wid Woods Extreme" Ceranesi (GE) Liguria

4° prova - 8 agosto "Infernal Mine" Vigolzone (PC) Emilia Romagna

5° prova - 6/7 novembre "Bema Extreme Enduro" Bema (SO) Lombardia





iscrizioni alle gare sulla piattaforma Sigma della Federmoto https://sigma.federmoto.it