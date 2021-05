Ginnastica: quinto posto per la 'Riviera dei Fiori' nella prova nazionale 'Gold' di Teamgym a Parma

Si è svolta nello scorso fine settimana a Noceto (Parma) la seconda prova del Campionato Nazionale Gold di Teamgym, la nuova sezione sperimentale della FederGinnastica che propone le attività acrobatiche. Il programma di gara prevedeva l’esecuzione di una coreografia su base acrobatica (floor) con la musica, e delle progressioni al tumbling e al minitrampolino.

Per la Riviera dei Fiori hanno partecipato due squadre, accompagnate in gara dai tecnici Elisa Addiego e Giulia Bellone. Nel rispetto degli attuali protocolli la competizione prevedeva solo 4 squadre in campo gara per volta e le classifiche sono state completate al termine dei due giorni di gara.

Le ginnaste ponentine Alice Eremita, Sofia Bolla e Emma Ortu hanno ottenuto un buon 5° posto nella gara Trio Femminile Junior, incoraggiate dai compagni di squadra del Trio Senior Mix composta da Damiano Giunta, Francesco Bianchi e Natalia Cosenza.Il ritorno alle gare di Damiano, un vero ‘talento’ in questa disciplina, ha alzato il valore dei punteggi di tutte le progressioni e i senior hanno ottenuto un argento forse inaspettato ma ìincoraggiante’per la sezione, che nella finale in programma a Luglio a Lignano Sabbiadoro potrà contare anche sul rientro in squadra nei junior di Thomas Soscara.

La Ginnastica Riviera dei Fiori tornerà a gareggiare 'in casa’ sabato prossimo al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, dove è in programma la prova unica regionale della sezione competitiva della 'Ginnastica Per Tutti'. Saranno un centinaio gli atleti che si alterneranno sui piccoli e grandi attrezzi della ginnastica nei programmi di gara Coppa Italia, Promogym individuale e di squadra e Syncrogym. L’evento, proposto dal Comitato Regionale FGI Liguria ed affidato nell’organizzazione alla Riviera, sarà ‘qualificante’ per i nazionali di Rimini.

La Ginnastica RdF apprende con soddisfazione che il Coni Nazionale riproporrà il Progetto Educamp anche per l’estate 2021: "La nostra associazione, in collaborazione con un gruppo di altre importanti realtà sportive del territorio, col coinvolgimento delle Istituzioni locali e di alcuni Istituti Scolastici, sta programmando la 4ª edizione dell’Educamp Coni, centri estivi ad indirizzo sportivo settimanali (dal lunedì al venerdì orario 8,30/17 e 30). A breve usciranno i periodi, le attività e i luoghi in cui partiranno gli Educamp che saranno concentrati nel mese di luglio".