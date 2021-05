Ginnastica artistica: ottimi risultati della 'Star' di San Bartolomeo al Mare alle finali nazionali di Cesenatico

Ottimi risultati per l'associazione sportiva di ginnastica artistica ‘Star’ di San Bartolomeo al Mare, che ha visto salire sul gradino più alto del podio nella finale nazionale di Cesenatico, Emma Togliatto seguita da Ginevra Bodo.

Nella categoria allieve terzo posto al trampolino per Costanza Boso e ottimi risultati anche per Camilla Romano, all’esordio nella categoria C1. E’ salita sul podio più alto nella trave e al 3° alle parallele. La serie B1 ha ottenuto ottimi risultati con un 3° posto per Sceva Quilici al volteggio e doppietta per Simonetta Gioia, al terzo per trave e trampolino.

Il direttore tecnico del sodalizio, Stefania Stella è fiera anche della buona prestazione di Martina Scatti, Lia Ramella, Gaia Tolkun e Chiara Collaku.