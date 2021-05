Nessun nuovo caso di covid nel Principato di Monaco, intanto il 41% della popolazione ha avuto la prima dose di vaccino

Oggi non si sono registrati nuovi casi di covid nel Principato di Monaco e il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza resta fermo a quota 2.497.

Al CHPG sono tre i pazienti in cura: due, compreso un residente, sono ricoverate in ospedale. Una terza persona, non residente, è in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore si sono registrate tre guarigioni per un totale di guariti di 2.450.

Dodici persone sono seguite dal centro di monitoraggio domiciliare che supporta i pazienti con pochi sintomi invitati a rimanere a casa.