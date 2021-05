Ventimiglia: domani il Consiglio comunale, l’opposizione attende le dichiarazioni del sindaco Scullino in merito alla questione migranti

Previsto per domani sera il consiglio comunale di Ventimiglia durante il quale sicuramente si discuterà in merito al caldissimo tema migranti, sulla bocca di tutti dopo le vicende delle ultime settimane. Il ‘no’ categorico pronunciato dall’amministrazione all’apertura di un centro accoglienza rappresenterà uno dei punti salienti e la minoranza attende delucidazioni in merito dal primo cittadino.

Da parte dell’opposizione non è stata presentata ancora nessuna interpellanza o proposta inerente alla faccenda, tuttavia non si esclude la possibilità che possa ancora accadere entro i termini stabiliti dal regolamento.

Il consigliere Domenico De Leo attende le parole del sindaco: “C’è qualcosa in preparazione, siamo sempre fiduciosi sul fatto che voglia essere il sindaco, nella seduta, a comunicare e confrontarsi con noi sul punto della situazione. L’attesa primaria è che voglia comunicare le cose accadute nell’ultima settimana”.

Dello stesso avviso anche il consigliere regionale Enrico Ioculano: “Ci aspettiamo che ci ragguaglino, leggiamo solo informazioni attraverso la stampa. Immaginiamo che domani il sindaco ci dica qualcosa”.

Infine il pensiero di Gabriele Sismondini esprime stupore e preoccupazione sul ‘no’ espresso riguardo al possibile centro: “Sono stupito di questa posizione perché ne abbiamo bisogno, soprattuto per l’allarme sanitario. Non possiamo permetterci di non sapere chi sono 350 persone sul territorio, non sapere se non positivi, se stanno bene o se stanno male. Alla base di tutto c’è l’organizzazione e il controllo, dicendo di no a prescindere al campo, un minimo di controllo che potremmo avere non ce l’abbiamo, è frustrante”.

Il consiglio è convocato per domani alle 19.