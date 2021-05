Sanremo: il vice Ministro Costa dà il via libera al Casinò dal 7 giugno

“Siamo assolutamente pronti e accogliamo con favore le parole del vice Ministro Costa sulla quasi certezza di riaprire il Casinò il 7 giugno”. Sono le parole di Adriano Battistotti, presidente del Cda della Casinò Spa che, intervistato ieri dal nostro giornale auspicava una decisione del genere dopo che, dal Cts le notizie portavano invece ad un’apertura il 1° luglio.

“Noi siamo pronti – ha detto Battistotti al nostro giornale – anche a riaprire in pochi giorni. Eravamo propensi all’apertura del 2 giugno, anche in funzione della festa nazionale di quel giorno ma possiamo anche attendere il 7”.

Nelle scorse ore, infatti, il vice Ministro Costa ha confermato che, con la zona bianca tutto riapre, compresi i Casinò e quindi anche quello di Sanremo. Cosa farà l’azzardo matuziano, aprirà alle 00.01 di lunedì (quindi la domenica sera) se il coprifuoco lo consentirà oppure no? “Anche se notizie in merito alla rimozione totale del coprifuoco non ce ne sono – conclude Battistotti – noi ci prepariamo per aprire il 7 mattina. E’ già una buona notizia così”.

Il Casinò matuziano è chiuso dal 26 ottobre e, per la città dei fiori è di straordinaria importanza essendo un ‘volano’ per tutte le attività commerciali sparse sul territorio.