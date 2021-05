Riapertura piscine al chiuso, interviene l'assessore regionale allo sport: "Al momento non possiamo derogare la normativa nazionale"

"Al momento non possiamo derogare, la normativa nazionale supera quella locale che in materia di Covid può essere solo più restrittiva". Risponde senza giri di parole l'assessore regionale allo sport Simona Ferro, interpellata da Imperia News in seguito all'appello del direttore generale della Rari Nantes Matteo Gai (QUI), che ha chiesto l'intervento della Regione per permettere la riapertura delle piscine al chiuso dal 7 giugno, giorno in cui dovrebbe scattare la zona bianca, e non dal primo luglio, come previsto dall'ultimo decreto del governo Draghi.



“La data di riapertura delle piscine al chiuso prevista per il 1 luglio è per molti impianti una doccia fredda – commenta l’assessore – capisco che la maggioranza dei gestori degli impianti si aspettava come data il primo di giugno accumunando di fatto la riapertura, ora anticipata, delle palestre a quella degli impianti natatori, ma così non è stato. Un altro mese per molti gestori è un incubo e ci è chiesto da più parti se possiamo derogare come Regione Liguria. Mi permetto di essere schietta e sincera con chi ha tutto il diritto di sentirsi dire le cose come stanno senza giri di parole: al momento non possiamo derogare, la normativa nazionale supera quella locale che in materia di Covid può essere solo più restrittiva. Vero che esiste la possibilità della cosiddetta ‘zona bianca’, ma le regole in merito non sono chiarissime; c’è un’indicazione restrittiva per quanto riguarda i locali da ballo e non vi è una nota sulle possibilità di concedere deroghe per anticipare le riaperture. Come Regione Liguria stiamo chiedendo lumi in merito al Governo e quando avremo la situazione chiara saremo i primi a darne notizia. Ad oggi preferiamo la serietà di una risposta negativa, o meglio attendista, ad una promessa che non sappiamo se potremo mantenere; si chiama serietà ed è dovuta a chi da mesi lotta per mantenere la sua attività aperta. Una sola cosa mi sento di promettere personalmente con il mio assessorato e come Regione Liguria: abbiamo fatto, stiamo facendo e faremo il massimo per consentire riaperture rapide ed in sicurezza”.