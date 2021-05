Ospedaletti: domani Consiglio monotematico sul ripristino e riqualificazione della zona di 'alaggio'

Si riunisce domani alle 19 il Consiglio Comunale di Ospedaletti in una seduta monotematica. In discussione ed eventuale approvazione è la 'variante al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime e conseguente adeguamento del Piano Utilizzo Demanio Marittimo' per il ripristino e la riqualificazione della zona di alaggio e porto a secco a ridosso della spiaggia libera compresa tra lo stabilimento balneare Sirena e il rio Porrine.

Prima di portare in Consiglio Comunale la pratica, il Sindaco Daniele Cimiotti ha organizzato un incontro con le associazioni marinare ospedalettesi (Gente di Mare, Circolo Velico, Associazione Nazionale Marinai d'Italia e Mare Nostrum) che da oltre dieci anni sono nell'impossibilità di 'alare' le imbarcazioni.

Il programma prevede che entro la fine di giugno i primi lavori su quell'area potranno delineare la situazione e offrire a tutti un'immagine di ordine e pulizia, lavori che verranno completati e definitivamente terminati nel 2022.