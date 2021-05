Coronavirus, Bagnasco (FI): “Ora l'accesso negli ospedali con il green pass”

“Consentire l'accesso agli ospedali con il green pass: è quanto chiediamo con un emendamento presentato al dl Riaperture a prima firma Mandelli, sul modello di quanto già avviene nelle Rsa. Con l'avanzare della campagna vaccinale, è doveroso consentire a chi è vaccinato, o a chi si sottopone a tampone, di visitare i propri cari che si trovano in ospedale”, lo scrive in una nota Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia.



“Non si può più negare a chi è ricoverato l'affetto, la vicinanza, gli abbracci di amici e famigliari. Al momento, ciò è permesso solo in alcune regioni e queste disparità di trattamento non sono più accettabili: chiediamo quindi che venga emanato un provvedimento nazionale, seguendo protocolli analoghi a quelli che regolano l'accesso alle RSA. È giunto il momento di ritornare alla normalità anche nei nostri ospedali, gradualmente e in sicurezza, per non mettere a rischio la salute di nessuno” conclude.