Oggi pomeriggio nuovo appuntamento con le interviste ai protagonisti della musica, c'è Mario Venuti

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica. L’ospite di oggi pomeriggio sarà Mario Venuti. Sarà un’occasione per presentare il nuovo singolo ‘Ma che freddo fa’ cover del celebre successo di Nada del 1969, che in questi giorni viene pubblicato in formato vinile a 45 giri ad edizione limitata e firmata dall’artista.

Un nuovo progetto nel quale Mario Venuti, con la produzione artistica di Tony Canto, sceglie da periodi e generi diversi per disegnare un tema originale, sviluppando un’unica storia compositiva in cui ciascun brano traccia una linea netta che unisce la canzone italiana ai tropici.

L'intervista andrà in onda alle 15.10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.