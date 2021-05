Venerdì lo sciopero di CUB Sanità Liguria, i lavoratori imperiesi saranno in piazza Saffi a Savona

Venerdì CUB Sanità Liguria aderisce e rilancia lo sciopero generale, per l'intera giornata, indetto dalla CUB Sanità Italiana, per la categoria degli operatori sanitari e socio-assistenziali su tutto il territorio nazionale.

“Le condizioni in cui versa la sanità italiana, al 50% privata, la progressiva demolizione della sanità territoriale e con essa il sistema di prevenzione, le differenze contrattuali tra gli operatori del pubblico e del privato, nonché il ricatto operato attraverso il DL 44, sono alcuni dei temi che gli operatori sanitari organizzati nella Confederazione Unitaria di base denunciano e decidono di affrontare” dichiarano i promotori.

Le iniziative legate allo sciopero si svolgeranno in diverse città italiane attraverso presidi ed incontri con le rispettive prefetture.

A Savona avrà luogo un presidio alle 10 in piazza Saffi, mentre una delegazione incontrerà il prefetto già alle 9.30 della mattina stessa. L'imperiese, in questa occasione, dirotterà la partecipazione su Savona.

A Genova invece si terrà il presidio alle 9.30 in piazza De Ferraris, mentre ha fatto richiesta di incontro con il presidente della Regione Giovanni Toti.

L’incontro con il Prefetto di Genova invece è già avvenuto il 30 aprile, in occasione di un’altra manifestazione organizzata dalla CUB e specifica contro la conversione in legge del DL 44 (non senza sostanziali modifiche all’art.4). A tale incontro il Prefetto si è impegnato a trasmettere al Governo le istanze promosse dallo scrivente Sindacato di Base.

L'area spezzina, in questa occasione, dirotterà la partecipazione su Genova.

“Malgrado la tardiva comunicazione da parte di Asl 2 abbia portato a difficoltà organizzative interne ai reparti, a dimostrazione dell’etica del lavoro degli operatori del settore e della loro sensibilità nei confronti dell'utenza la CUB ha collaborato con la stessa ASL 2 nel garantire i servizi minimi. E’ comunque prevista una forte adesione” aggiungono dal sindacato.

“Si rileva infine una crescente solidarietà della popolazione alla situazione degli operatori sanitari: nella mattinata di oggi, la CUB Sanità Liguria ha ricevuto la raccolta firme di solidarietà nata spontaneamente in seno ai cittadini imperiesi” conclude la nota dei promotori.