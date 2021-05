Il personal trainer sanremese Davide Nevrkla nuovamente su For Men per parlare di CORE STIX e TERRA-CORE

Prosegue la collaborazione di Davide Nevrkla con il famoso magazine italiano di fitness e wellness "For Men Magazine". Il personal trainer sanremese, in qualità di responsabile ed esperto di riferimento della nuova rubrica del famoso mensile, nell'edizione di maggio propone e recensisce due attrezzi ideati e creati dalle più importanti aziende del settore fitness per dare la possibilità di allenarsi in maniera completa ed efficace anche a casa o all'aperto. Stiamo parlando di CORE STIX e di TERRA-CORE.

Grazie alla sua esperienza ed agli ottimi risultati ottenuti con i suoi clienti, Davide Nevrkla in questo servizio propone le migliori soluzioni di workout se ci si vuole allenare in pochissimo spazio con un solo attrezzo a disposizione.



“Il CORE STIX – ci ha spiegato il personal trainer sanremese - è una Pedana Functional Fitness di produzione U.S.A. che consente di compiere, con un unico e versatile attrezzo, i gesti che caratterizzano diverse discipline, risultando ideale per qualsiasi utente. Il Core Stix può essere utilizzato da qualsiasi persona e risulta ideale per il personal training, anche a domicilio, grazie al suo peso e alle sue dimensioni contenuti.

Il TERRA – CORE invece, è uno strumento di forma ovale prodotto dalla Vicore Fitness

U.S.A. Ha la caratteristica di racchiudere i vantaggi e le potenzialità di un bilanciere, di uno step e di un bosu e offre una versatilità di allenamento senza pari. Ha il notevole vantaggio di poter essere trasportato ovunque, essendo munito di comodissime maniglie da entrambi i lati. Risulta la scelta ideale per chi ama allenarsi all'aperto nei parchi, in spiaggia e nel giardino di casa. Con il Terra-Core si ha anche la possibilità di eseguire una perfetta routine di esercizi per chi pratica sport professionistici e desidera migliorare le prestazioni in termini di coordinazione ed equilibrio”.

Davide Nevrkla è anche autore di un recente libro intitolato "Business Fit Lifestyle" dove fornisce consigli e segreti per la categoria degli imprenditori, manager e liberi professionisti che hanno poco tempo per allenarsi e mantenere un regime fitness a medio lungo termine.

Per chi desidera maggiori informazioni può visitare il suo profilo Instagram:@david_elite_top_training, Linkedin: David Elite Top Training, la sua pagina Facebook: David Elite Top Training, il suo sito www.davidelitetoptraining.com o contattarlo direttamente sulla mail info@davidelitetoptraining.com