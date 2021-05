Comprare recensioni positive per le tue vendite

L’offerta di prodotti in vendita online è così ampia che molto spesso è difficile per le aziende, soprattutto per quelle piccole, mettersi in risalto e riuscire ad avere una buona presenza online con un soddisfacente monte-vendite. Per risolvere questo problema, la soluzione non è necessariamente una lunga e dispendiosa analisi di mercato con successivi programmi attuativi; a volte è sufficiente comprare positive reviews per migliorare la propria visibilità sui siti target di vendita. Semplice e intuivo.

Perché comprare recensioni positive per la propria attività?

La motivazione principale è ovviamente quella di potenziare le vendite mettendo in risalto i singoli prodotti così come il profilo generale della propria azienda. Numerose recensioni positive aumentano la visibilità del prodotto in vendita e invogliano maggiormente i potenziali clienti, interessati all’articolo, a finalizzare l’acquisto. Dall’altro lato le statistiche di mercato indicano che oltre l’80% dei potenziali clienti evitano di acquistare un articolo se leggono recensioni negative. Quindi, che si voglia potenziare una situazione neutra o ribaltare una situazione negativa, migliorare le proprie recensioni può essere la soluzione.

Un altro punto a favore del comprare recensioni positive è il rapporto prezzo/efficacia; questo metodo di farsi pubblicità è infatti particolarmente efficace in quanto punta direttamente alla clientela realmente interessata, ovvero coloro che cercano l’articolo per acquistarlo su un sito di vendite. Oltre all’efficacia, questo metodo ha un costo nettamente ridotto rispetto alle inserzioni pubblicitarie di vario tipo o altri metodi meno in uso.

Servizi come quello di Trustpilot ti consentono di gestire e promuovere recensioni positive con occhio esperto alla SEO. Puoi acquistare le recensioni professionali di cui hai bisogno e rilanciare le tue vendite senza spese eccessive.

Per quali siti è utile comprare recensioni positive?

Comprare recensioni positive per Google

Comprando recensioni da aziende esperte nel settore può risvegliare il tuo reparto vendite nel giro di ore; questo è vero soprattutto per siti come Google che si basano in gran parte sul feedback degli utenti. Avere recensioni positive su Google attira l’attenzione di molti potenziali clienti ed è un metodo utilizzabile sia da aziende che vendono prodotti online che da attività di altro tipo, di praticamente qualsiasi tipo in realtà. Questo aumenterà la vostra visibilità sul motore di ricerca, ma anche su Maps, un servizio ampiamente integrato con gli assistenti vocali degli smartphone. Questo significa che molti più potenziali clienti verranno indirizzati verso la vostra attività.

Comprare recensioni positive per Facebook

Facebook è uno dei social network più in uso ed offre un’ampia implementazione con le aziende, sfruttando anche i servizi di WhatsApp. Avere recensioni reali, positive ed efficaci per FB è un metodo economico e funzionale per potenziare la propria visibilità e/o le proprie vendite sfruttando Facebook.

Comprare recensioni positive per TripAdvisor

TripAdvisor è una delle piattaforme che più comunemente portano un potenziale cliente in un bar, ristorante, spa, hotel, destinazione turistica ecc. Avere buone recensioni su questo sito è fondamentale per chiunque abbia un’attività di questo tipo. Recensioni migliori su TripAdvisor non solo possono convincere un potenziale cliente a scegliervi, ma aumentano anche la visibilità della vostra attività su questo e su altri siti.