Coronavirus, 16 nuovi casi in provincia di Imperia. Continua a calare il tasso di positività (2,3%) e anche i ricoverati

Anche oggi dati in calo sia nella nostra regione che in provincia di Imperia per quanto riguarda la diffusione del Covid-19. Oggi i nuovi positivi in Liguria sono 85 su 3.694 tamponi molecolari effettuati e 2.614 test antigenici, uno ogni 43,45 mentre il tasso di positività è al 2,3%.

Ad Imperia si registrano 16 nuovi casi mentre a Savona 13, a Genova 36 ed infine, a La Spezia 19. Solo un caso non è riconducibile alla residenza in Liguria. Oggi sono 2 i morti. I decessi, avvenuti lunedì scorso, si sono registrati a Villa Scassi nel genovese. Si tratta di un uomo di 80 anni e di una donna di 91 anni.

Tamponi processati con test molecolare: 1.255.264 ( +3.694)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 298.55 (+2.614)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 101.998 (+85)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.427 (-102)

Casi per provincia di residenza

Imperia 396 (-12)

Savona 500 (-13)

Genova 1.821 (-70)

La Spezia 519 (-6)

525 (-32)

Residenti fuori regione o estero 69 (-3)

Altro o in fase di verifica 122 (-2)

Totale 3.427 (-102)

Ospedalizzati: 278 (-23); 47 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 41 (-3); 3 (-3) in terapia intensiva

Asl 2 - 45 (-3); 7 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 50 (-8); 19 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 28 (-10); 4 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - nessun ricoverato (-1)

Asl 3 - 61 (-2); 8 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 14 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 39 (+4); 7 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.387 (-113)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 94.275 (+185)

Deceduti: 4.296 (+2);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 657 (-36)

Asl 2 - 590 (+7)

Asl 3 - 745 (-341)

Asl 4 -191 (-14)

Asl 5 - 678 (-98)

Totale 2.861 (-482)

Dati vaccinazioni 19/05/2022 alle ore 16:00

Consegnati (fonte governativa): 837.920

Somministrati: 819.869

Percentuale: 98%