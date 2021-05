Sul lungomare di Arma di Taggia le nuove palme per rimpiazzare gli esemplari colpiti dal punteruolo rosso

In questi giorni, saranno posizionate in totale 9 piante che andranno a migliorare l'aspetto del viale sul mare, in tempo per l'inizio della stagione turistica. Questo intervento rientra nell'operazione di manutenzione complessiva del verde pubblico avviato da tempo dall'amministrazione comunale e seguita dall'assessore Espedito Longobardi con l'ufficio Lavori Pubblici.