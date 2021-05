Santo Stefano al Mare: lavori di manutenzione e riqualificazione della passeggiata, il commento del vice Sindaco

Nella zona antistante la ex stazione ferroviaria sono in corso opere di sostegno a protezione della passeggiata, mentre nel centro è quasi ultimata la sistemazione dei due pontili di collegamento fra i moli, danneggiati dalla mareggiata di ottobre.

“Nei prossimi giorni - commenta il vice sindaco Donato Piccirilli - prenderanno il via i lavori di sistemazione delle spiagge. Meno visibili ma strutturalmente più importanti, sono i lavori in corso per il consolidamento del litorale. Questi sono stati suddivisi in lotti ed è già terminata la protezione della passeggiata sotto il cimitero. E' in corso la riparazione del pontino in centro paese, mentre stiamo ora intervenendo su 50 metri di sotto-passeggiata in Lungomare Cristoforo Colombo. Il tutto visibile dalle immagini. Santo Stefano c’è”.

Continuano inoltre i lavori di manutenzione: la sistemazione di piazza Baden Powell e dei giardini di piazza Cavour, avviati negli scorsi mesi.