Sanremo: possibile riapertura del Casinò il 7 giugno, i sindacati confidano nell'ordinanza regionale

I sindacati Slc-Cgil, Fisascat Cisl, Uilcom Uil e Snalc Cisl, dopo il decreto legge del Governo che inserisce i casinò nelle riaperture del primo luglio, si dichiarano sconcertate.

“Fortunatamente la Regione Liguria potrà entrare, se i dati rimarranno costanti, in zona bianca il 7 giugno e, quindi, sarà possibile e doveroso riaprire tutte le attività, salvo casi specifici menzionati in cui non rientrano i casinò. Le uniche limitazioni rimangono le mascherine e il distanziamento”.

I sindacati confidano nell’appoggio incondizionato del Presidente della regione Toti che l’anno scorso firmò la riapertura del Casinò di Sanremo sostenendo pienamente il protocollo sanitario messo in atto: “Insieme al Comune e al Consiglio di amministrazione del Casinò – terminano i sindacati - pongono questo tema all’attenzione dell’opinione pubblica come una battaglia di diritto al lavoro che nessuno di noi può permettersi di perdere”.