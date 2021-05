Sanremo: il Covid sta mollando la presa, "Non ho più bisogno dello 'Sportello della Gentilezza', grazie a tutti"

Sembra che, finalmente, il Covid stia decisamente allentando la presa e la vita sta tornando più o meno normale anche nella nostra provincia.

Molte le aziende che hanno ripreso a lavorare a pieno regime, mentre alcune potranno farlo a breve. Una buona notizia, seppur singola, ci arriva dal Comitato sanremese della Croce Rossa che, in questi mesi ha lavorato moltissimo per aiutare quelle persone che non lavoravano e che avevano problemi anche a mettere insieme il pranzo con la cena.

E’ il comitato stesso a confermalo, quando una telefonata ha rincuorato le volontarie dello ‘Sportello della Gentilezza’. Un utente, invitato a venire a ritirare il pacco alimentare mensile, ha annunciato di non averne più bisogno perché aveva finalmente ripreso a lavorare. Da un anno e più ne usufruiva e ora ne è uscito. Manteniamo le dita incrociate, ma che sia di buon auspicio per altri ancora.