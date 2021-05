Il vicepresidente della Liguria Piana in visita a Ceva e Ormea: "La ripartenza passa dalla collaborazione e valorizzazione locale" (foto e video)

"Sono tanti gli aspetti che ci uniscono, le nostre regioni sono un unico territorio dal punto di vista storico e culturale - ha dichiarato il vice presidente Piana. Il Piemonte è la 'seconda casa dei liguri' e vale lo stesso per la Liguria e i piemontesi. Il difficile periodo di pandemia che stiamo ancora affrontando ci ha dimostrato quanto sia importante fare rete tra territori e valorizzare le eccellenze locali, in particolare quelle enogastronomiche, per puntare a una ripartenza, a un rilancio, anche turistico. Chiaro che per continuare a permettere e incentivare gli scambi commerciali bisogna investire nelle infrastrutture; un ruolo importante è rappresentato dal progetto per l'Armo-Cantarana e, in questo senso, andrebbe portata nuovamente attenzione anche l'Albenga-Carcare-Predosa per risolvere, almeno in parte, i problemi legati alla viabilità tra Piemonte e Liguria".