Covid-19, la Regione proroga ala scadenza della manifestazione di interesse, da venerdì al via lo sportello per i cittadini

Regione Liguria comunica la proroga alle 12 di domani, giovedì 20 maggio, della scadenza della manifestazione di interesse per i soggetti accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro e ai servizi formativi per l’attuazione dei percorsi integrati nell’ambito del progetto Smart@ttivo2021. Sarà di conseguenza aperto da venerdì 21 maggio lo sportello dedicato alla presentazione delle adesioni da parte dei cittadini interessati a partecipare al progetto.

La proroga è stata decisa a seguito di alcuni disservizi tecnici, per non penalizzare i soggetti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse. Sulla scorta dell’edizione 2020, l’intervento 'Smart@ttivo2021' è stato messo in campo da Regione Liguria con lo stanziamento di oltre 2,2 milioni di euro nell’ambito del patto per il lavoro nel settore del turismo sottoscritto dalla Regione e dalle parti sociali per sostenere le imprese turistiche e i lavoratori colpiti dall’emergenza Covid-19.