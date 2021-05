Sanremo: fa visita al Cimitero e viene aggredito da un gabbiano, un lettore chiede più sicurezza alla Foce

Un nostro lettore, Giovanni Faraldi, ci ha segnalato l’aggressione di un gabbiano ai suoi danni, nel corso di una normale visita al cimitero della Foice:

“Questa mattina come altre volte sono andato al camposanto per una visita a mia moglie deceduta da tre anni. Mentre stavo andando verso la tomba ho visto alcuni gabbiani posati sulle lastre tombali, quando improvvisamente ho sentito un tremendo colpo alla testa, rendendomi conto che dipendeva dall’assalto di uno di questi volatili di notevole stazza. Istintivamente mi sono toccato la testa e, come si vede dalla foto, ho cominciato a sanguinare. Capisco che in questo periodo c’è la nidificazione e che sono aggressivi, ma non basta scrivere dei biglietti per avvertire i dolenti per scaricarsi le responsabilità. Visto che è più importante la loro procreazione che la nostra sicurezza inviterei il Comune a prendere dei provvedimenti, anche con la chiusura del cimitero, se necessario, per questo periodo visto che tutti gli anni è sempre la stessa storia”.