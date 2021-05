Fallimento della Porto di Imperia Spa, Scajola: "Per il Comune non cambia molto, andiamo avanti con il nostro percorso"

“Per il Comune di Imperia non cambia molto. Andiamo avanti con il nostro percorso per l'affidamento di una nuova concessione alla Go Imperia, al fine di completare le opere, rilanciare il porto e creare così occasioni di sviluppo e lavoro per la Città. I nostri atti né si fondavano sul fallimento né sarebbero stati bloccati da un eventuale ritorno in bonis della società”.



Queste le dichiarazioni del sindaco Claudio Scajola in merito alla recente sentenza sul fallimento della Porto di Imperia Spa, ribaltata in Cassazione, che ha confermato la sentenza in primo grado, annullata dalla Corte d'Appello.



Va dunque avanti l'iter del Comune che dopo l'incameramento dei beni, vuole proseguire con il completamento dello scalo.