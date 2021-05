San Lorenzo al Mare: a luglio ritornerà il Teatro dell'Albero con 5 spettacoli... dal porto

Questa estate a San Lorenzo al Mare tornerà il Teatro dell'Albero e lo farà, ripartendo dal mare. L'ha annunciato la compagnia teatrale insieme all'amministrazione comunale, parlando degli spettacoli in calendario per la 18ª rassegna teatrale de 'L'albero in prosa'.



La grande novità sarà la location. La compagnia teatrale si esibirà nello spazio del Porto Comunale, presso il circolo nautico 'I Delfini'. Il primo spettacolo sarà domenica 4 luglio, 'Good Morning Blues'. Ne seguiranno altri quattro nell'arco dello stesso mese. "Non abbiamo voluto far passare un altro anno senza teatro. - commentano dalla Compagnia del Teatro dell'Albero - E non potendolo fare nel nostro teatro, dove da circa 18 anni vive il nostro meraviglioso Albero, abbiamo deciso di ricominciare dal mare, da un magico spazio all'aperto in riva al mare che ci permetterà di poter assistere a 5 spettacoli di cui 3 ripescati dalla 17ª edizione che rimase congelata poco prima di partire a marzo del 2020. Inoltre ci saranno anche 2 nuove produzioni con il teatro accompagnato dalla musica, con sonorità che vanno dal jazz al tango".



"Gli spettacoli inizieranno alle 21.30 ed è previsto il pagamento deI biglietto al prezzo di 13 euro. A breve sarà possibile acquistarli online anche sul sito della compagnia www.ilteatrodellalbero.it dove è possibile scaricare anche l'autodichiarazione che dovrà essere presentata all'ingresso e che sarà obbligatoria perche' ogni spettatore non potrà essere ammesso senza la regolare registrazione. Non sono fattibili abbonamenti e riduzioni, i posti saranno assegnati e ad esaurimento degli stessi non sarà possibile accedere" - concludono dalla compagnia teatrale.