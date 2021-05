Come arredare casa sfruttando i tessuti shabby chic?

Cosa si intende parlando di "tessuti shabby chic"?

Lo shabby chic è uno stile di interior design, nato in Gran Bretagna e divenuto d'estrema tendenza negli ultimi anni, sia nell'abbigliamento che nel settore dell'arredamento. Shabby significa logorato, trasandato; chic è un aggettivo francese che comunemente significa elegante. I due termini, messi assieme, compongono l'essenza simbolica di questo stile decadente e raffinato, antico e al contempo estremamente attuale. Shabby chic è il vecchio che rinasce e trova spazio nel presente; il mobile d'antiquariato ridipinto in toni pastello, la credenza in ferro battuto o il divano dal tocco retrò. I tessuti shabby chic si presentano solitamente in colori chiari e delicati (come il lilla, il beige o il tortora), con trame originali dalle linee dolci. Spesso sono composti di materiali grezzi come il lino o il cotone (perfetti per aggiungere un tocco rustico).





Come utilizzare le stoffe shabby chic per arredare?

Hai arredato casa in stile moderno e temi che l'aggiunta di un tessuto shabby chic possa creare uno spiacevole contrasto estetico? Non preoccuparti, puoi fare una prova e apportare una piccola modifica alla volta; il bello dei tessuti d'arredo è che si possono adattare e rimuovere facilmente, a seconda dei tuoi desideri e dello stile che vuoi dare alla stanza. Hai notato una stoffa shabby chic che si adatterebbe proprio alla perfezione alla tua carta da parati? In quel caso, lo staff di Cabonitessuti.it suggerisce di acquistare i tessuti shabby a metraggio; in questo modo potrai utilizzare quanto tessuto vorrai, magari per rivestire piccoli complementi d'arredo (cominciando, ad esempio, da un cuscino), e se l'effetto ottenuto ti piacerà avrai altro materiale a disposizione per proseguire il restyling. Se la tua casa è arredata in stile classico o minimal, allora vai sul sicuro; lo shabby chic si sposa a perfezione con entrambi gli stili.





Dove si possono comprare i tessuti shabby chic?

Trattandosi di uno stile di tendenza, estremamente ricercato (soprattutto recentemente), hai davvero l'imbarazzo della scelta! Ricorda però di considerare prima la qualità del prezzo; i tessuti d'arredo sono fatti per essere vissuti, soprattutto se comporranno il rivestimento di un divano o di un cuscino, ed è importante che tengano alla prova del tempo e all'usura. Potresti iniziare la tua ricerca di stoffe shabby chic online: sul sito Cabonitessuti.it troverai moltissime proposte, di ogni trama e colore, adatte a soddisfare anche i gusti più raffinati. Ti consigliamo di valutare con attenzione le alternative e poi iniziare con l'acquisto di un paio di tessuti diversi; dopo averli testati saprai orientarti meglio nelle tue prossime scelte. Chissà, potresti persino finire col decidere di comprare altre stoffe e rivoluzionare il tuo arredamento seguendo lo stile shabby chic.

Ti lasciamo con una piccola dritta: per impreziosire la sala da pranzo e darle un tocco vintage e romantico tira fuori i vecchi pizzi e merletti della nonna. Tutto ciò che è ricamato è un must dello stile shabby chic; per di più, sarà facilissimo applicare i merletti su altri accessori (come tovaglie, cuscini, tende o paralumi) e così ridar loro nuova vita.