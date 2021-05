La Liguria verso la Zona Bianca: ne parliamo a ‘2 ciapetti con Federico’con il presidente dell’Ordine dei Medici Francesco Alberti

La Liguria verso la Zona Bianca, il trend dei contagi da Covid in provincia di Imperia, i vaccini, il ruolo dei medici e il nodo della vaccinazione del personale sanitario. Saranno questi i temi che saranno al centro della puntata di ‘2 ciapetti con Federico’, in onda questa sera alle ore 20:45, condotta da Federico Marchi. Ospite in video collegamento ci sarà il dott. Francesco Alberti, presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Imperia.

La trasmissione andrà in onda questa sera alle ore 20:45, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale '2 ciapetti con Federico'.

