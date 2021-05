Gli studenti dell'istituto Aicardi/Ruffini hanno realizzato le nuove aiuole che abbelliranno l'ingresso al giardino di villa Ormond, proprio davanti al Floriseum.

I lavori rientrano nell'ambito della convenzione siglata tra il Comune di Sanremo e l'istituto Aicardi/Ruffini per la realizzazione di cantiere didattico formativo per la valorizzazione delle aiuole comunali come stabilito dalla delibera di giunta dell'ottobre scorso.