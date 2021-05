Pallamano: a Imperia, weekend di vittorie per U13 e U15 del Pallamano San Camillo

Altre 3 vittorie per gli Under 13 e qualifica alle Final Four Area 2 per gli Under 15 della Pallamano San Camillo. Sul terreno di casa al Pala San Camillo, i ragazzi della Pallamano Imperia hanno disputato rispettivamente domenica il secondo concentramento U13 di Area 2 e sabato il terzo concentramento Under 15 Ligure.



I match si sono svolti alla presenza dei consiglieri federali FIGH Giovanni Sorrenti e Marcello Visconti, il delegato di Area 2 Paolo Baresi, il delegato regionale ligure Angiolo Chicco Veroli ed il delegato provinciale Jean Claude Asnong.

Sabato, i ragazzi Under 15, si sono confrontati nel terzo concentramento con la Pallamano Ventimiglia perdendo per 37 a 15 e contro l’ABC Bordighera vincendo per 27 a 12. "Il gioco è stato sempre intenso ed appassionante permettendo comunque di inserire in partita anche alcuni nuovi elementi che hanno dimostrato la loro caparbietà e voglia di gioco" - sottolineano dalla squadra imperiese. Con la giornata di sabato i ragazzi Under 15 della USD San Camillo si sono aggiudicati il secondo posto nella classifica ligure, garantendosi la partecipazione alla Final Four Area 2 che si disputerà domenica 13 Giugno contro le prime due della classifica lombarda.



Domenica, gli Under 13, vittoriosi nel primo concentramento a Tortona di domenica scorsa, sono usciti con un altro tris di vittorie anche dal concentramento imperiese, vincendo contro la Pallamano Derthona per 29 a 11, contro il Virtus Carnago per 38 a 13 ed infine contro il Vigevano per 50 a 16. “E’ la dimostrazione - commenta il presidente della San Camillo Giovanni Martini - che i nostri ragazzi hanno lavorato bene in tutto quest’anno sportivo, anche senza potersi confrontare con altre squadra prima d’ora, acquisendo comunque i fondamentali individuali e di squadra sia in attacco che in difesa”. I prossimi appuntamenti saranno per sabato 22 Maggio in casa per il quarto concentramento U15 Ligure e domenica 30 Maggio per il terzo concentramento Under 13 Area 2 a Cassano Magnago.



Giocatori Under 15: Mustafa Aksoy, Michele Ardissone, Emanuele Buletini, Lorenzo Celentano, Edoardo Convalle, Francesco Convalle, Andrea Garibaldi, Federico Gossi, Ahmet Kakan, Matteo Mondo, Antonino Salerno, Giulio Sasso, Thomas Vellku



Giocatori Under 13: Emanuele Buletini, Edoardo Convalle, Francesco Convalle, Massimo Desideri, Ahmet Kakan, Matteo Mondo, Sabrina Polimeno, Giulio Sasso, Thomas Vellku



Allenatore: Alberto Reichstein



Dirigenti: Patrizia Zanello, Saul Convalle