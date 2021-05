Con una bella vittoria nella trasferta più lunga del campionato (si giocava in Toscana) contro il Volley Podenzana, il Grafiche Amadeo mantiene il vertice della classifica in serie C femminile nel girone di consolazione.

Una partita che ha visto subito il Grafiche Amadeo salire in cattedra vincendo il primo set per 25 a 22, poi c è stato il ritorno del Volley Podenzana che si aggiudica i secondo set per 25 a 19 mentre gli altri due set sono aggiudicati dal Grafiche Amadeo per 25 a 18.