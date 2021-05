La cantautrice ligure Chiara Ragnini oggi presenta il suo nuovo album su Radio Onda Ligure

Oggi pomeriggio la cantautrice ligure Chiara Ragnini presenta il suo nuovo album su Radio Onda Ligure. Il suo nuovo lavoro si intitola Homeplay vol.1 - Canzoni buone dal focolare di casa ed è un album di cover d'autore che omaggia le canzoni più belle degli ultimi anni ma anche i grandi autori della musica italiana ed internazionale.



Si spazia dalle canzoni di grandi cantautori come Gino Paoli, Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e il cairese Mario Panseri fino ad arrivare ad artisti internazionali come Joni Mitchell, Suzanne Vega e Lisa Stansfield. Il titolo evocativo rimanda ai profumi del cibo casalingo, impastato a mano e da gustare accompagnato da un buon bicchiere di vino: il disco, infatti, composto da dodici canzoni, sei in italiano e sei in inglese, interpretate ed arrangiate in chiave acustica, è stato realizzato durante i mesi di lockdown nel cuore dell'entroterra ligure, in mezzo agli ulivi.



L'intervista andrà in onda alle 16 e 10 corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.