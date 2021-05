Vallecrosia: inaugurata la nuova sede di Intesa Grandi Impianti ed è in arrivo anche lo show room (Foto e Video)

Intesa Grandi Impianti, da anni punto di riferimento per il mondo della ristorazione in tutta la Riviera e in Costa Azzurra, si prepara alla grande ripartenza della ristorazione inaugurando la nuova sede in via Colonnello Aprosio 416 a Vallecrosia.



Ampi e luminosi uffici con una vetrina sulla strada per aprirsi ai clienti presenti e futuri nel segno della professionalità, della disponibilità e dell’amore per il proprio lavoro. “Fare la cucina di un ristorante o un bar è come farla per noi stessi - commenta Fabio Perri, patron di Intesa Grandi Impianti - non siamo ristoratori ma ci sentiamo come uno di loro. Siamo un’azienda in continua evoluzione, negli ultimi sei anni abbiamo aumentato il nostro personale e continuare a incrementare significa credere nella nostra attività”.

Le immagini dell'inaugurazione e l'intervista a Fabio Perri

Nella nuova sede il cliente potrà trovare tutte le informazioni utili e un'assistenza completa per i propri impianti. Il personale qualificato di Intesa Grandi Impianti sarà sempre a disposizione per qualsiasi servizio inerente i sistemi per la ristorazione che l'azienda fornisce al territorio da anni.

Intesa Grandi Impianti non si ferma alla nuova sede. L’azienda ha già a disposizione altri nuovi locali di oltre 100 metri quadrati per la creazione di uno show room all’interno del quale saranno allestiti i locali con esposizione di macchinari, attrezzature e dove i clienti potranno toccare con mano i prodotti. Sarà installata anche una cucina completa per dimostrazioni pratiche e veri e propri corsi di cucina.

Intesa Grandi Impianti è pronta per la ripartenza e Fabio Perri non ha dubbi: “Niente e nessuno potrà fermare il mondo della ristorazione”.