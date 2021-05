188 neuropsichiatri infantili di Liguria, Piemonte e Val d'Aosta lanciano l'allarme: "Sempre più giovani con disturbi alimentari e del comportamento" (video)

Tra le conseguenze di un anno e mezzo di pandemia non mancano quelli che riguardano migliaia di giovanissimi, i cui disturbi alimentari o del comportamento sono aumentati durante l'ultimo periodo. Una recente analisi dell'Osservatorio Epidemiologico del Ministero della Salute ha messo in luce un aumento del 30 per cento dei disturbi infantili a livello nazionale. Ora, con un documento firmato, 188 neuropsichiatri infantili di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, mettono in evidenza l'emergenza che riguarda bambini e ragazzi, iniziata prima della pandemia ed esplosa con l'emergenza sanitaria. Molti giovanissimi arrivano in ospedale per gravi disturbi alimentari o del comportamento. Servono, dicono i professionisti, una rete, risorse e strutture adeguate.









