Target: uno dei negozi più glamour della provincia, da Monica e Dani pellicce fashion e non solo

"Monica Fashion Furs" ad Arma di Taggia è uno dei negozi più glamour della provincia di Imperia. Nel settore della moda da oltre tre decenni le titolari Monica e Daniela Pisano aprono il loro negozio nel 2004, dopo aver avuto numerose esperienze in laboratori specializzati che si occupavano della vera e propria progettazione delle pellicce.

Oggi i negozi sono due, le titolari hanno deciso di aprire un secondo negozio “Dani Fashion Furs” proprio di fronte al primo per soddisfare un altro target di clientela, sicuramente più giovane. Il negozio propone abiti più casual come diversi modelli di jeans e tanti altri capi molto semplici ma allo stesso tempo davvero unici.

Non solo abbigliamento e accessori, il vero punto forte del negozio rimane sicuramente quello del restyling delle pellicce, ovvero la rimessa a modello e la trasformazione delle vecchie pellicce fuori moda in un capi moderni e attuali. Le pellicce possono essere stravolte completamente non solo per quanto riguarda la forma ma anche per quanto riguarda il colore e la misura. Le titolari del negozio vi guideranno passo per passo per trasformare la vostra vecchia pelliccia in un capo alla moda del tutto nuovo e originale.

Ogni giorno Monica e Daniela curano l’allestimento del negozio in base alle ultime tendenze, ai modelli e ai colori. Le loro vetrine sono sicuramente il biglietto da visita dei loro negozi: eleganti, raffinate e sempre molto chic. Inoltre il negozio vanta un buon seguito sui canali social, soprattutto in questo ultimo periodo i social media come Facebook ed Instagram stanno diventando per tantissimi negozi un vetrina e un aiuto reale per le vendite online.