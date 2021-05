Ventimiglia: protesta in zona Borgo, la Confesercenti si schiera al fianco delle forze dell’ordine

“La notte di protesta in zona Borgo di Ventimiglia è un fatto increscioso, sbagliato e non condivisibile. Per quanto riguarda Confesercenti le regole devono essere rispettate sempre e comunque e non si può mai giustificare atti di violenza, anche solo verbali, contro le forze dell’ordine, impegnate a tutelare il nostro territorio”.

A dirlo è il presidente provinciale della Confesercenti Sergio Scibilia che continua: “Le ragioni delle nostre proteste, delle nostre lamentele vanno riportate nei luoghi e nelle sedi appropriati e non possono essere oggetto di show improvvisati. L’imprenditoria ventimigliese non è rappresentata da violenti o maleducati".

"Ringraziamo nuovamente le forze dell’ordine - conclude Scibilia - per aver riportato la normalità e tranquillità, evitando che qualche furbetto approfitti di queste situazioni per incassare qualche euro, auspicando che i controlli siano più severi anche durante il giorno in particolare in quei quartieri dove gli assembramenti sono continuati per lunghi periodi”.