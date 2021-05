Sanremo: fogne e rete idrica, lavori in accordo con la Regione e con fondi dal Recovery Plan. Biancheri “La città non ha più tempo per aspettare” (Video)

Sanremo da anni fa i conti con un problema che non si vede, sotterraneo, nascosto, ma che spesso (specie in estate) si fa notare e non poco. Fogne e rete idrica sono un colabrodo e ne abbiamo auto dimostrazione anche qualche settimana fa con l’imponente guasto che ha provocato danni per oltre 100 mila euro nella zona di corso Trento e Trieste. Servono investimenti, ma trovare i fondi oggi è difficile più che mai. Motivo per il quale l’argomento è strettamente legato all’alienazione di Casa Serena i cui fondi serviranno anche a fare qualcosa in più che non sia solo mettere qualche pezza in caso di emergenza.

“Questo ente ha bisogno di investire - ha detto il sindaco Alberto Biancheri in consiglio comunale - in questi ultimi tre mesi abbiamo speso più di un milione sulle condotte fognaria per somme urgenze, mentre per la condotta idrica stiamo aspettando finanziamenti per circa 8 milioni di euro con il recovery plan”.

Novità potrebbero arrivare anche sull’asse Sanremo-Genova, con il Comune che starebbe chiedendo collaborazione anche alla Regione per pianificare i lavori. Lo spiega il sindaco Biancheri: “Per le fogne stiamo parlando con la Regione per anticipare alcuni interventi, la città non ha più tempo per aspettare su questi investimenti”.

Le dichiarazioni del sindaco Alberto Biancheri