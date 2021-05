Marcello Pallini a ‘2 ciapetti con Federico’: “La riviera di ponente deve ritrovare una sua identità”

“La riviera di ponente deve ritrovare una sua identità”. Inizia così l’analisi del sindaco di Santo Stefano al Mare Marcello Pallini, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, sul futuro della provincia di Imperia.

“Bisogna far venire più gente possibile – ha detto – che arrivino perché conoscono Sanremo, Diano Marina, Santo Stefano al Mare, Bordighera o altre località non è importante. Più movimento creiamo e più diventiamo appetibili. In questo si deve inserire, come sta facendo, la Regione ed i progetti sulle grandi opere come la Ferrovia, le Autostrade ed un miglioramento delle vie di comunicazione. Non è infatti possibile che chi viene qui a trascorrere il sabato e la domenica impieghi poi 6 ore per ritornare a Milano. Dobbiamo lavorare tutti insieme – ha concluso Marcello Pallini - Noi sindaci siamo un po’ l’avamposto e stiamo facendo il nostro. Abbiamo bisogno di unione tra di noi e anche con la Regione per convogliare qui denaro attraverso progetti da guardare insieme”.

