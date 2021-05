Imperia: l'Assessore regionale Gianni Berrino "Incontro proficuo ma servono soluzioni immediate" (Video)

Incontro proficuo, quello di oggi ad Imperia per le categorie della nostra provincia, con il Ministro del Turismo alla Camera di Commercio. In attesa di una vera ripartenza sono state molte le richieste al rappresentante di Governo.

“Sono state tante – ha commentato l’Assessore al Turismo, Gianni Berrino – anche se sono ricorrenti nel tempo e ora si devono trovare soluzioni immediate, su alcuni aspetti emersi anche stamattina. Al di là dell’eliminazione del coprifuoco per far arrivare i turisti dall’estero ma anche soluzioni per i cantieri sulle autostrade, altrimenti vedo male gli arrivi estivi. Sono felice che il Ministro si sia espresso positivamente sulla possibilità di diminuire i metri tra ombrelloni in spiaggia che consentirà di vendere meglio gli spazi per balneari e albergatori”.

Sui problemi dei balneari è intervenuto Paolo Saglietto del sindacato Sib: “Noi chiediamo certezze sulla norma dell’estensione al 2033 delle concessioni. Chiediamo di aprire un dialogo con l’Europa per uscire dall’empasse perché risulta difficile pensare al futuro o programmare”.

All’incontro anche i fieristi italiani, rappresentati da Gabriele Ogliaro: “Al momento ci danno la ripartenza al 15 giugno, ma chiederemo di anticipare il termine perché siamo fermi da 15 mesi. Noi vogliamo ripartire anche domani, visto che il Ministro Speranza ha confermato che i contagi all’aperto sono praticamente zero. E non capiamo perché si possano fare i mercati e non le fiere”.