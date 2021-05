Ritorno alla terra: il comune di Bajardo mette all'asta terreni per chi vuole intraprendere l'attività di pascolo

Si parla spesso del ‘ritorno alla terra’ e alle tradizioni di una volta ma, purtroppo, i giovani (non tutti) rincorrono in particolare i lavori di nuova concezione mentre quello del contadino o del pastore è decisamente lontano dai loro pensieri.

Serve quindi anche l’input della ‘cosa pubblica’ e, in particolare, di quei piccoli centri che purtroppo si stanno svuotando. Questa volta l’idea arriva da Bajardo, paese dell’entroterra di Sanremo alle spalle di monte Bignone, che ha deciso di concedere in affitto (con il sistema dell’asta pubblica) alcuni pascoli che insistono sul territorio comunale.

Chi si aggiudicherà gli appezzamenti di terreno dovrà utilizzarli esclusivamente per uso alpeggio, secondo le modalità previste dal regolamento comunale. L’utilizzo dei terreni è fissato in cinque anni e non sarà subaffittabile. L’importo a base d’asta è di 1.600 euro per l’intera durata dell’affitto mentre è prevista anche una cauzione di 200 euro.

Le domande dovranno arrivare al Comune di Bajardo entro le 12 del 18 maggio prossimo mentre, il giorno dopo alle 10 saranno aperte le offerte presentate.