Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 16 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 16 MAGGIO

SANREMO



10.00. Raduno del gruppo ‘Bassotti di Sanremo e dintorni’ con prima edizione delle ‘Bassottiadi’: una gara di abilità alla quale tutti i bassotti potranno partecipare sfidandosi su un percorso di agility (è previsto aperitivo a 10 euro). Floriseum di villa Ormond (info)

15.30. Per la rassegna ‘Note del Parco’, ‘English note’: concerto del duo pianistico Erica Martini e Claudio Zappa con musiche di E. Grieg, L. Van Beethoven, F. Schubert, A. Dvorak. Floriseum di villa Ormond, corso Cavallotti 113, prenotazione al numero 340 4002419

IMPERIA

11.30. Il ministro del Turismo, onorevole Massimo Garavaglia, incontra i vertici dell’ente camerale, le categorie economiche e i sindaci del territorio. Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria (ingresso

16.30-19.30. Apertura nel mese di maggio di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

VENTIMIGLIA



9.00-14.00. Visita guidata all’Area archeologica di Nervia nella Città romana di Albintimilium in Corso Genova 134 (dal mercoledì a venerdì 9/17 e la 3a domenica del mese), info 0184 252320 (più info)

BORDIGHERA

8.30. Sospesi tra Alpi e mare a Rocchetta Nervina: escursione ad anello con la guida ambientale escur-sionistica di Ponente Experience Davide Fornaro. Ritrovo all’uscita del casello autostradale di Bordighera, info 340 2440972 (più info)



16.00-18.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo dal titolo ‘Insetti’. Sede ANPI e U.C.D. in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 23 maggio (tutti i giorni)



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani. Ingresso 7 euro a persona. Villa Mariani in Via Fontana Vecchia 5 (visita su prenotazione telefonica al numero 0184 265556)

TAGGIA



9.00. Valle Oxentina eremo della Maddalena: Giro ad Anello a cura della guida ambientale ed escursionistica di ‘Liguria da scoprire’ Marco Macchi. Ritrovo alla stazione di Taggia oppure alle 9,20 al bivio dell’Oxentina , info 338 1375423 (più info)

ENTROTERRA

BORGOMARO

9.00. ‘L’Alpe di Baudo’: escursione con la guida ambientale escursionistica di Ponente Experience Marco Rosso. Ritrovo a San Bernardo di Conio oppure ad Imperia alle ore 8, info 338 7718703 (più info)

DOLCEACQUA

15.00-18.00. ‘Silenzio Errante’: personale di pittura dell’artista Giuseppe Fabris. Pinacoteca Morscio, fino al 13 giugno (dal venerdì alla domenica), info 348 3052372



PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni terza domenica del mese)

PORNASSIO

9.30. Anello dei forti di Nava: escursione con la guida ambientale escursionistica di Ponente Experience Luca Patelli. Ritrovo al Colle di Nava, info 347 6006939 (più info)

FRANCIA



9.00. 3° Festival dei Giardini a tema su ‘Giardini d'artisti’, il Festival des Jardins de la Côte d'Azur propone una passeggiata senza tempo dove arte e natura diventano una cosa sola attraverso 24 giardini artistici dislocati sino al 9 giugno in queste città: Antibes, Cannes, Cap d’Ail, Grasse, Mandelieu-La Napoule, Menton, Monaco, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (i dettagli a questo link)

MONACO

15.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto di apertura dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Jérémie Rhorer con Alexandre Kantorow, pianoforte. In programma: Mikhaïl Glinka, Serge Prokofiev e Piotr Ilyitch Thaikovsky. Auditorium Rainier III (più info)





