Incidente di ieri sera sulla A10: sono di Ventimiglia sia la vittima che i due feriti, stavano tornando dal lavoro (Foto)

Stavano rientrando da un lavoro svolto nel corso della giornata in Francia, a Saint Tropez, i tre uomini di Ventimiglia che si sono schiantati con il furgone, questa notte sulla A10 tra il confine di Stato e la barriera autostradale della città di confine.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta poco dopo l’incidente, insieme al personale medico del 118, le ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia e della Croce Verde Intemelia insieme ai Vigili del Fuoco di Ventimiglia.

All’arrivo dei soccorritori, purtroppo per uno dei tre occupanti del mezzo, non c’è stato più nulla da fare mentre gli altri due sono stati estratti e portati in ospedale a Pietra Ligure. Entrambi hanno riportato gravi ferite e fratture in diverse parti del corpo.

Gli inquirenti dovranno cercare di capire come sia accaduto l’incidente che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe visto il furgone sul quale viaggiavano i tre picchiare prima contro il rimorchio di un Tir e, quindi, contro la parete della galleria.