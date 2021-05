Sanremo: dal 21 giugno al campo 'Grammatica' al via l'edizione 2021 del 'Campus Virtussino'

La Virtus Sanremo Calcio 2011 organizza il ‘Campus Virtussino’, rivolto ai ragazzi dai 5 ai 15 anni dal 21 giugno al campo ‘Grammatica’ sopra il ‘Comunale’.

Lo staff tecnico è composto da: Roberto Biffi (allenatore professionista ed ex capitano del Palermo), Massimiliano Moroni (allenatore della prima squadra), Daniele Capozucca (allenatore della scuola calcio), Giorgio Toniolo (allenatore scuola calcio), Luca Barletta (allenatore ex Virtus ed Ospedaletti), Fortunato Condrò (preparatore dei portieri Virtus) e Zeno Zanetti (collaboratore e giocatore Virtus).

La formula prevede impegni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, con varie opzioni e scontistiche. Prevista la fornitura di kit, servizio lavanderia, insegnanti a disposizione per i compiti, formazione con lezioni audiovisive, pranzo in loco, sedute tecniche e situazionali. Per informazioni: virtussanremo.campus@gmail.com.