Dalla Valle Argentina a Sanremo: lo straordinario viaggio di 'Linea Verde' domani su Rai 1

Un viaggio che parte dalla Valle Argentina e arriva al mare per scoprire il nostro territorio e Sanremo oltre il Festival della Canzone Italiana: Realdo, Triora e la cultura occitana lasciano spazio alla costa sanremese, al fascino del suo centro storico, ai prodotti tipici, ai fiori.

E’ “Linea Verde”, in onda domani alle 12.20 su Rai 1: il secondo appuntamento del 2021 che la seguitissima trasmissione dedica alla città, nell’ambito della collaborazione tra Rai 1 e Comune di Sanremo.

“Sarà un’ulteriore occasione per apprezzare la ricchezza del nostro territorio – commenta l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi – in un viaggio che, dal mare all’entroterra, ripercorre le bellezze paesaggistiche, gastronomiche, turistiche e culturali. Il gambero rosso, i baci di Sanremo, la Pigna, il parco di San Romolo e Monte Bignone ma anche il Mercato dei Fiori, quello annonario e l’Istituto alberghiero Ruffini – Aicardi: una straordinaria occasione di visibilità per il nostro territorio. Ringrazio i consiglieri comunali Ester Moscato e Simona Moraglia, l’ufficio turismo e tutti coloro che hanno lavorato nella realizzazione di questo progetto”.